Terremoto atinge o Peru e é sentido no norte do Brasil

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o Peru na noite deste sábado, 9, e foi sentido no Brasil, nos estados do Acre e Rondônia. As informações são do U.S. Geological Survey.

O tremor teve epicentro a 13,5 km de profundidade, uma distância da superfície considerada pequena, mas suficiente para amplificar os impactos do abalo. Até o momento, não há registros de feridos ou danos a construções.

O Peru, país localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, apresenta uma alta atividade sísmica, ocasionada pelo encontro de placas tectônicas.