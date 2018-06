Terremoto atinge província do Equador afetada por tremor em 2016

QUITO - Um terremoto de magnitude 6 graus na escala Richter foi registrado neste domingo, 3, na província de Manabí, no litoral do Equador, a mais afetada pelo tremor de 7,8 graus que deixou mais de 670 mortos no país em abril de 2016.

O tremor ocorreu às 6h19 locais (9h19 em Brasília), de acordo com o Instituto Geofísico do Equador. O Sistema Integrado de Segurança indicou que está buscando informações sobre possíveis danos causados pelo terremoto em Manabí, uma região turística do país.

+++ Terremoto no Equador deixa mortos e mais de 2,5 mil feridos em 2016

No dia 16 de abril do ano passado, um terremoto de magnitude 7,8, um dos mais fortes da história do Equador, afetou Manabí e o sul da província de Esmeraldas, deixando mais de 670 mortos, milhares de desabrigados e muitos prejuízos econômicos no país. / EFE