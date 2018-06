Terremoto atinge região próxima a Ilhas Santa Cruz Um terremoto com magnitude 8 terremoto foi sentido próximo às Ilhas Santa Cruz nesta quarta-feira, pouco depois de um terremoto de magnitude 6,3 atingir a mesma área, provocando um alerta de tsunami para as ilhas do Pacífico, disseram centros de observação dos Estados Unidos. Segundo o governo da Austrália, não há ameaça de tsunami para o país.