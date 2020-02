Terremoto causa morte de nove pessoas na Turquia

Istambul - Nove pessoas morreram no Distrito de Baskule, sudeste da Turquia, neste domingo, 23, após um terremoto de magnitude 5,7. O local atingido faz fronteira com o Irã, a oeste da cidade de Khoy.

De acordo com o Ministério de Saúde da Turquia, três dos mortos eram crianças e 21 pessoas ficaram feirdas, incluindo oito de forma crítica. O Ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, disse que cerca de 1.066 prédios desabaram com o tremor.

O Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) afirmou que o terremoto, que ocorreu às 8:53 da manhã, horário local (05:53 GMT), e teve uma profundidade de 5 km (3,1 milhas).

Os efeitos do terremoto atingiram quatro vilarejos da província de Van. O ministério da educação relatou pequenos danos a várias escolas nos distritos rurais de Baskale, Saray e Gurpinar. Soylu disse que a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) da Turquia começou o trabalho de resgate em aldeias, incluindo Ozpinar, cerca de 25 km ao sul do epicentro.

Imagens de TV turcas mostraram pessoas cavando com pás e mãos em prédios desabados, além de móveis e pertences espalhados pelas estradas rachadas. Alguns moradores estavam envoltos em cobertores na neve, do lado de fora das casas, com as paredes exteriores desmoronadas e fiação torcida.

İran'da 5,9 şiddetinki deprem Van'da da hissedildi ve sınıra yakın köylerde ciddi hasar oluştu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Rabbim rahmet eylesin. Hepimiz tehlikedeyiz acil önlemler almak gerekiyor. Coğrafya kederimiz olmasın. #deprem pic.twitter.com/Q5vcmkbI44 — Bilal İşgören (@Bilalisgoren) February 23, 2020

No mês passado, um terremoto no leste da Turquia matou mais de 30 pessoas. Até o momento não houve relatos de danos ou fatalidades na área da província no oeste do Azerbaijão, no Irã./AP, REUTERS.