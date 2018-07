Terremoto com magnitude 6,5 atinge nordeste do Japão Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,5 atingiu neste sábado a região nordeste do Japão, a mesma devastada pelo abalo seguido de tsunami de março, de acordo com a Agência Meteorológica japonesa. Não há informações até o momento sobre feridos ou danos provocados pelo tremor e as autoridades não fizeram alertas para riscos de tsunami por enquanto.