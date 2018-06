Terremoto de 4,9 graus estremece extremo norte do Chile

SANTIAGO - Um terremoto de magnitude 4,9 na escala Richter afetou neste domingo, 28, às regiões de Arica, Parinacota e Tarapacá, no extremo norte do Chile, porém ainda sem informações sobre vítimas ou danos. Pela escala Richter, o tremor é considerado 'ligeiro', com pouco potencial para danos.

De acordo com o Centro Nacional de Sismologia da Universidade de Chile, o tremor foi sentido às 15h14 (horário local, 16h14 em Brasília), a 72 quilômetros ao sudoeste de Colchane, a 2 mil quilômetros ao norte de Santiago e a 113,8 quilômetros de profundidade.

No entanto, o Escritório Nacional de Emergência (Onemi), vinculado ao Ministério do Interior, informou que as intensidades do tremor na escala internacional de Mercalli, que vai de um a 12, foram de dois nas localidades de Cuya, Alto Hospicio, Camiña, Iquique, El Loa e Pozo Almonte, e de três em Huara.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA) declarou que "as características do tremor não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami no litoral do Chile".