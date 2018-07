Terremoto de 5,4 atinge Sul da Cidade do México Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu a Cidade do México fazendo com que edifícios balançassem suavemente, mas nenhum dano foi relatado. O instituto de pesquisa geológica dos EUA (U.S. Geological Survey) disse que o terremoto foi sentido por volta das 9h30 (de Brasília) e centralizado a cerca de 25 quilômetros ao norte de Pinotepa Nacional, uma cidade perto da Costa do Pacífico, e a 340 quilômetros ao sul da Cidade do México.