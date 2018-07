Terremoto de 5,4 graus sacode ilhas Kermadec na Nova Zelândia

SIDNEY, AUSTRÁLIA - Um terremoto de 5,4 graus de magnitude sacudiu neste domingo, 10, as ilhas neo-zelandesas Kermadec, no noroeste do país, sem que as autoridades tenham emitido alerta de tsunami por enquanto.

O terremoto ocorreu a seis quilômetros de profundidade e seu epicentro a 315 quilômetros ao sul da ilha de Raoul, a maior do arquipélago, informou o serviço geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica no mundo.

No dia 7 de julho, um tremor de 7,8 graus, seguido de várias réplicas, provocou um tsunami com ondas de quase dois metros que atingiram a ilha de Raoul, situada a cerca de 1.100 quilômetros ao nordeste da ilha Do Norte da Nova Zelândia.

Cerca de 170 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6,3 que sacudiu no dia 22 de fevereiro a cidade de Christchurch, a principal da ilha Do Sul da Nova Zelândia.

A Nova Zelândia registra a cada ano cerca de 14 mil tremores, dos quais 20% alcança ou supera os 5 graus.