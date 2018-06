Terremoto de 5,5 graus mata 5 e fere 10 Um terremoto de 5,5 graus na escala Richter atingiu ontem o leste do Irã, matando pelo menos cinco pessoas e deixando dez feridas, informou a agência oficial de notícias iraniana Fars. De acordo com a agência, as autoridades iranianas temem que o número de mortos cresça. Segundo Teerã, muros e edifícios na região de Zahan, próxima da fronteira com o Afeganistão, foram derrubados pelo tremor e várias pessoas foram soterradas pelos escombros. Equipes de resgate foram deslocadas para a região.