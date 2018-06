Terremoto de 5,6 graus sacode litoral sudoeste do México

CIDADE DO MÉXICO - Um terremoto de 5,6 graus foi registrado nesta segunda-feira, 25, no litoral sudoeste do México, perto da fronteira com a Guatemala, segundo informações do centro sísmico dos Estados Unidos.

O tremor, a uma profundidade de 25,5 quilômetros, aconteceu às 2h07 (horário local, 4h07 em Brasília) no mar e seu epicentro foi a cerca de 81 quilômetros da cidade mexicana de Puerto Madero e cerca de 280 de Cidade da Guatemala.

Até o momento não se informou nem de danos nem da formação de possíveis tsunamis.

A região onde aconteceu este terremoto, dentro da chamada "placa do Caribe", é de uma grande complexidade tectônica, já que se reúnem quatro grandes placas: América do Norte, do Sul, Nazca e Cocos. / EFE