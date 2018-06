Terremoto de 5,8 graus atinge a Guatemala e El Salvador

CIDADE DA GUATEMALA - Um terremoto de 5,8 graus de magnitude no domingo, 17, abalou a costa do Pacífico da Guatemala, principalmente ao sul e no centro do país, atingindo também o país vizinho El Salvador, sem registro de vítimas ou danos, informou a Defesa Civil.

O porta-voz da Coordenadoria de Redução de Desastres (Conred), David de León, disse aos repórteres que o tremor foi registrado às 20h32 (horário local) deste domingo (23h32, no horário de Brasília).

+++ Guatemala ainda busca os corpos que Vulcão de Fogo sepultou

O epicentro foi na costa do porto de Iztapa, na fronteira com El Salvador, onde também foi sentido e não causou nenhum dano.

A Guatemala é afetada pela erupção do vulcão Fuego, que em 3 de junho deixou 110 mortos e 197 desaparecidos.

As autoridades suspenderam neste domingo a busca pelos desaparecidos devido às más condições do local e às fortes chuvas que afetam a região. /AFP