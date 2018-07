Terremoto de 5,8 graus atinge noroeste do país Um terremoto moderado de 5,8 graus na escala Richter atingiu ontem a região de Salta, no noroeste da Argentina. As informações sobre a magnitude do tremor foram dadas pelo Instituto de Geofísica dos EUA (USGS). O terremoto ocorreu às 4h52 (mesmo horário de Brasília) e sua profundidade foi de 529 quilômetros. O epicentro foi em uma região pouco povoada, 129 quilômetros a sudeste da cidade boliviana de Tarija e 314 quilômetros a oeste da localidade paraguaia de Mariscal Estigarribia. Segundo autoridades locais, não foram reportados danos significativos ou vítimas.