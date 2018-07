Terremoto de 5,8 graus sacode o norte da Nova Zelândia

SYDNEY - Um terremoto de 5,8 graus de magnitude na escala Richter sacudiu neste sábado, 21, o norte da Nova Zelândia, sem que as autoridades tenham emitido um alerta de tsunami ou informado sobre vítimas.

O serviço geológico neozelandês localizou o epicentro a 12 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico e 480 quilômetros ao leste de Auckland, a principal cidade no norte do país.

Em 22 de fevereiro de 2011, 185 pessoas morreram em um terremoto de 6,3 graus que atingiu a cidade de Christchurch, no sul do país, e causou danos em 30 mil edifícios.