Terremoto de 5,9 é registrado perto da Ilha de Páscoa, no Chile

SANTIAGO - Um terremoto 5,9 graus de magnitude na escala Richter atingiu, na noite da terça-feira, 18, as profundezas do Oceano Pacífico ao sudeste de Ilha de Páscoa, a 3.700 quilômetros do continente. Não há alerta sobre um eventual tsunami no litoral do Chile.

Segundo o Centro Sismológico Nacional, o tremor foi sentido às 22h37 (1h37 de quarta-feira, 19, no horário de Brasília), cujo epicentro esteve localizado a 1.264 quilômetros de Hanga Roa, como também é chamada a ilha situada na Polinésia, de aproximadamente 6 mil habitantes.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), por sua vez, relatou em seu site que o tremor foi registrado uma magnitude de 6,2.

Ambos os institutos coincidiram, no entanto, que o hipocentro do tremor atingiu dez quilômetros de profundidade.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA), descartou a eventualidade de um tsunami. \ EFE