Terremoto de 5,9 graus atinge ilha do Japão Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter ocorreu perto da costa leste da Honshu, no Japão, neste domingo, segundo a agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, divulgou a agência de notícias Xinhua. O epicentro tem profundidade de 34,50 quilômetros. As informações são da Dow Jones.