Terremoto de 5,9 graus sacode o Golfo da Califórnia

O tremor de terra ocorreu às 14h44 (hora de Brasília) no leito submarino, em uma área situada a 86 quilômetros de Los Mochis, no Estado mexicano de Sinaloa, e a 947 quilômetros de Phoenix, no Estado norte-americano do Arizona.

Os sismógrafos do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, nas iniciais em inglês) localizaram o epicentro a 10,2 quilômetros de profundidade.

As informações são da página oficial do USGS na internet.