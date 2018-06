Terremoto de 5.5 graus atinge Ilha de Bali, na Indonésia

Um forte tremor foi registrado nesta quarta-feira, 22, na Ilha de Bali, a mais turística da Indonésia. Turistas tiveram de deixar hotéis, mas não há registros de mortos ou feridos, segundo as autoridades locais.

O epicentro do terremoto, de magnitude 5.5 na escala Richter, foi identificado a dez quilômetros de Denpasar, a capital do país. Apesar de a profundidade, 118 quilômetros abaixo do nível do mar, o tremor foi sentido por apenas cinco segundos, indicou o porta-voz da agência indonésia de catástrofes naturais.

O registro ocorreu às 7h locais (23 horas em Brasília), e também foi percebido em Lombok, outra ilha turística vizinha de Bali. / AFP