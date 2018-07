Terremoto de 6,1 atinge o Alasca

O epicentro do tremor foi detectado perto Sand Point, uma ilha do Pacífico Norte situada 970 quilômetros a sudoeste de Anchorage, a maior cidade do Estado norte-americano. O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 48 quilômetros.

O terremoto de hoje ocorre apenas algumas semanas depois de um tremor de 7,2 graus ter atingido as Ilhas Aleutas e desencadeado um alerta de tsunami que não se confirmou, mas levou a população local a buscar terrenos mais elevados. As informações são da Dow Jones.