Terremoto de 6,1 graus deixa 13 mortos Pelo menos 13 pessoas morreram ontem no Usbequistão quando um terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu o país, destruindo edifícios do Vale de Fergana. Segundo o Ministério de Emergências, as mortes ocorreram em diversas cidades da região e 86 pessoas ficaram feridas. Moradores do país e do vizinho Quirguistão contaram que o tremor provocou rachaduras em suas residências. O sismo foi sentido ainda no Tajiquistão, onde, assustado, um homem morreu ao se atirar de uma janela.