MANILA - Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter foi registrado 69 quilômetros ao norte de General Santos, em Mindanao, na Filipinas nesta quarta-feira, 16, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Não há previsão de tsunami com alto poder destrutivo em todo o Pacífico após o terremoto, inicialmente medido em 6,7 graus, informou o Centro de Alerta para Tsunami do Pacífico, com sede no Havaí. / REUTERS