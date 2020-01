Terremoto de 6,4 graus atinge Porto Rico e deixa pelo menos um morto

Um forte terremoto atingiu a costa sul de Porto Rico na madrugada desta terça-feira, 7, informa o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGC). É o terremoto mais forte de uma série de movimentos que tem afetado a ilha desde o dia 28 de dezembro.

O sismo de magnitude 6,4 foi registrado a 13,6 km ao sul da cidade de Ponce, segundo o USGC. O registro ocorreu às 4h24 locais (5h24 no horário de Brasília). Outras duas réplicas, de magnitudes 5,6 e 5,8, foram registrados nas horas seguintes.

Segundo o Centro de Alerta de Tsunami, não há riscos de que os movimentos sísmicos provoquem um tsunami. “Toda a ilha está sem eletricidade”, disse o diretor da Autoridade de Energia Elétrica, José Ortiz.

A governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez Garced, publicou no Twitter que os protocolos de segurança da ilha foram ativados. Garced também anunciou a suspensão do funcionamento dos serviços públicos e escreveu que espera que todos estejam seguros.

Nas redes sociais, os usuários descreveram a força do terremoto, que ocorreu no meio da noite e causou pânico na população. “Todo o mundo está acordado e aterrorizado”, escreveu um habitante de Porto Rico no Twitter.