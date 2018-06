Terremoto de 6,4 graus sacode as ilhas Vanuatu, no Pacífico Sul Um terremoto de 6,4 graus de magnitude sacudiu neste domingo, 2, as ilhas Vanuatu, no Pacífico Sul. De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor aconteceu a uma profundidade de 34 quilômetros e seu epicentro se localizou a 109 quilômetros ao noroeste de Port-Vila, a capital do arquipélago. Vanuatu fica perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau, por isso registra habitualmente tremores de origem sísmica.