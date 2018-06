Terremoto de 6,5 graus atinge a costa oeste do México Um terremoto de magnitude 6,5 graus atingiu neste sábado a costa oeste do México, informou o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro foi 74 quilômetros a sudoeste de Etchoropo, no estado de Sonora, e a uma profundidade de 8 quilômetros.