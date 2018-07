Terremoto de 6,5 graus mata 3 em Acapulco Um terremoto de 6,5 graus na escala Richter deixou três mortos no balneário mexicano de Acapulco na tarde do sábado, informaram as autoridades ontem. O epicentro foi registrado em uma área rural do Estado de Guerrero (sul). O sismo também foi sentido na Cidade do México, onde prédios tremeram e a população correu para as ruas. Não houve grandes danos na capital, mas cerca de 30 bairros ficaram sem eletricidade. Em 1985, um terremoto de 8,1 graus deixou até 10 mil mortos na Cidade do México.