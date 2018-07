Terremoto de 6,5 graus sacode nordeste do Japão sem causar danos

TÓQUIO - Um terremoto de 6,5 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu neste sábado, 23, o nordeste do Japão. Ainda não há informação de alerta de tsunami, segundo a Agência Meteorológica japonesa.

O tremor aconteceu às 13h34 da hora local (1h34 de Brasília) com epicentro a uma profundidade de 40 quilômetros no litoral em frente às províncias de Miyagi e Iwate, onde chegou a ser sentido com uma intensidade de 5 na escala japonesa fechada de 7.

O terremoto foi sentido em 15 províncias do leste do Japão, entre elas Fukushima, onde se encontra a usina nuclear danificada pelo forte terremoto de março.

Segundo os responsáveis da central, o novo tremor não produziu nenhum tipo de anomalia nas instalações, informou a agência local "Kyodo".

O Japão está sobre o chamado "Anel de Fogo do Pacífico" e sofre terremotos com relativa frequência, pelo que as normas de construção são muito rígidas e há rigorosos protocolos de emergência.

Em 11 de março deste ano, o Japão foi atingido por um terremoto de 9 graus seguido de um tsunami que provocou a pior crise nuclear desde a de Chernobyl e causou mais de 20 mil vítimas, entre mortos e desaparecidos.