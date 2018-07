Terremoto de 6,6 graus atinge nordeste de Papua Nova Guiné

REDAÇÃO CENTRAL - Um terremoto de 6,6 graus de magnitude atingiu na quarta-feira, 15, as águas do nordeste de Papua Nova Guiné, mas não há informações sobre vítimas, danos materiais e nem alerta de tsunami.

O terremoto aconteceu às 21h03 (horário de Brasília) a 175 quilômetros ao leste da cidade de Kandrian e a 21 quilômetros de profundidade, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico não emitiu nenhum aviso, mas advertiu para o perigo de ondas gigantes a 100 quilômetros de distância do epicentro do terremoto.

A ilha de Nova Guiné, cuja parte ocidental pertence à Indonésia, está localizada sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que é atingida por cerca de 7 mil tremores por ano, a maioria moderados.