Terremoto de 6,6 graus atinge oeste da Indonésia

JACARTA - Pelo menos uma pessoa morreu na Indonésia por consequência do terremoto de 6,6 graus de magnitude na escala Richter que sacudiu nesta quarta-feira, 25, a ilha de Simeulue, situada ao noroeste da ilha de Sumatra, no oeste do arquipélago.

O porta-voz da Agência de Busca e Resgate, Sutopo Purwo, indicou que a vítima é um homem de cerca de 70 anos de idade que morreu após um ataque cardíaco quando fugia de sua casa.

O Serviço Sismológico dos Estados Unidos, que observa a atividade sísmica mundial, indicou que o epicentro do terremoto foi localizado a 45 quilômetros de profundidade sob o leito marinho, 292 quilômetros ao sudoeste da cidade de Medan e 330 de Banda Aceh, ambas em Sumatra.

O sismo não deu origem a nenhum tsunami, apesar de o Centro de Alertas por Tsunami do Pacífico ter indicado a possibilidade de alguma onda gigante atingir costas situadas a menos de 100 quilômetros do epicentro.