Terremoto de 6,6 graus de magnitude abala costa de El Salvador

SAN SALVADOR - Um terremoto de 6,6 graus de magnitude abalou a costa de El Salvador nesta quinta-feira, 30. Até o momento, as autoridades não reportaram vítimas ou danos materiais, mas emitiram um alerta de tsunami.

No Twitter, o Ministério do Meio Ambiente do país aconselhou moradores e turistas a ficarem longe do Oceano Pacífico pelas próximas horas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terremoto foi registrado 40 km ao sul da capital San Salvador.

Por el momento se han registrado 12 réplicas al evento principal, con magnitudes entre 3.3 y 4.9 pic.twitter.com/OOhpBEQjD8 — MARN El Salvador (@MARN_SV) May 30, 2019

Por precaução, as aulas foram canceladas nas instituições de ensino da região. / AFP e AP