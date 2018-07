Terremoto de 6,6 graus fere 17 em Xinjiang Um terremoto de 6,6 graus na escala Richter abalou ontem a região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, deixando ao menos 17 feridos, informou a agência oficial Xinhua. O sismo ocorreu às 5h07 local e estremeceu principalmente a capital de Xinjiang, Urumqi, assim como uma área montanhosa situada entre as comarcas de Hejiang e Xinyuan. O tremor destruiu um número ainda não especificado de casas em Hejiang, onde as 17 pessoas ficaram feridas, 1 delas com gravidade. Um tremor de 7,1 graus em 2010 deixou 300 mortos e 8 mil feridos perto dessa região.