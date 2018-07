Terremoto de 6,8 graus mata 13 e fere 40 Ao menos 13 pessoas morreram e 40 ficaram feridas ontem no centro de Mianmar, em razão de um terremoto de 6,8 graus de magnitude que abalou a região e foi seguido de várias réplicas, disse a ONG Save the Children. O tremor ocorreu 120 quilômetros ao norte de Mandalay, a segunda maior cidade do país, a 10 quilômetros de profundidade. Diversos danos estruturais foram registrados, como uma ponte em construção que caiu em Shwebo.