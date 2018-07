Terremoto de 6,9 graus atinge costa do México

O instituto disse que o epicentro do terremoto foi identificado a 133 quilômetros a nordeste de Guerrero Negro e a cerca de 10,3 quilômetros abaixo da superfície.

Esse tremor vem em sequência a outro terremoto de 6,4 graus de magnitude que atingiu área pouco povoada nas montanhas do oeste do país quarta-feira e que fez balançar edifícios mais altos a 322 quilômetros além da Cidade do México. As informações são da Associated Press