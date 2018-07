Terremoto de 6 graus atinge Ilhas Aleutas e Alasca Um forte terremoto de 6 graus de magnitude atingiu nesta terça-feira as Ilhas Aleutas, no Alasca (EUA) e se estendeu pelo Mar de Bering em direção sudoeste, informou o Centro de Informação de Terremotos do Alasca. O terremoto ocorreu logo após às 8h (hora local) e foi sentido na ilha de Shemya, que fica a 175 quilômetros do epicentro. Não existem informações sobre danos ou vítimas.