Terremoto de 6 graus na escala Richter sacode sudeste de Taiwan

TAIPÉ - Um terremoto de magnitude 6 graus na escala de Richter sacudiu neste domingo, 30, o sudeste de Taiwan, sem que se tenha notícias de vítimas, informou o Escritório Central de Meteorologia do território, em um comunicado.

O tremor teve seu epicentro a 17,7 quilômetros a nordeste do distrito oriental de Taitung e a 96 quilômetros de profundidade, acrescentou o escritório.

A ilha das Orquídeas, a cidade de Taian e o distrito de Pingtung foram os mais afetados pelo terremoto.

Taiwan fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico e registra numerosos tremores, o mais devastador dos últimos cem anos aconteceu no dia 21 de setembro de 1999 e causou a morte de mais de 2.400 pessoas. / EFE