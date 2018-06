Terremoto de 6,6 graus atinge a Rússia

Um terremoto com magnitude de 6.6 graus atingiu a penísula russa de Kamtchatka, no leste da Rússia, nesta quarta-feira, 29. Até o momento não há vítimas, danos ou alertas de tsunami, informou o Ministério Russo de Situações de Emergência.

"O sismo aconteceu na bahia de Ozernoi. Segundo a estação sísmica Petropavlovsk, a magnitude foi de 6,6", informou o ministério.

O epicentro se situou a 40 quilômetros da costa. Os temores foram notados em várias cidades de Kamtchatka. A península, com 1.250 km de extensão, está situada no chamado Cinturão do Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica formada por placas tectônicas e vulcões que rodeiam o oceano. / AFP