Terremoto de 7,2 graus atinge a região do Alasca

Um terremoto de 7,2 graus na escala Ritcher foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 24, na região do arquipélago Fox, próximo às ilhas Aleutianas, no Alasca, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Os sismógrafos do USGS detectaram que o movimento sísmico ocorreu a uma profundidade de 6,6 quilômetros e ocorreu às 19 horas no horário local. O epicentro ocorreu a 64 quilômetros ao sudoeste da ilha de Amukta, no Alasca.

Um alerta de tsunami chegou a ser decretado após o terremoto, mas foi cancelado em seguida.