Terremoto de 7,2 graus na escala Richter abala Tajiquistão

MOSCOU - Um terremoto de 7,2 graus na escala Richter foi registrado nesta segunda-feira, 7, no Tajiquistão, informou o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (IEMSC, na sigla em inglês).

O tremor aconteceu às 12h50 (horário local) em uma região montanhosa a cerca de 367 km a leste da capital Dusambe. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o terremoto não afetou as instalações da base militar do país instalada no Tadjiquistão. "Não houve destruições ou registro de danos nos sistemas de comando e comunicações", disse um porta-voz do ministério à agência de notícias russa Interfax.

O comitê para situações de emergência do Tajiquistão assegurou que uma equipe de resgate foi enviada para a zona afetada para avaliar possíveis danos às residências.

O terremoto também foi sentido em países vizinhos como Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão e Afeganistão, mas não houve registro de danos. /EFE e AFP