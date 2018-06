Terremoto de 7,3 graus deixa 10 feridos Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu ontem a costa leste do Japão, deixando dez feridos. De acordo com a NHK, rede de TV japonesa, o tremor foi registrado a uma profundidade 32 quilômetros e foi sentido com bastante intensidade na capital, Tóquio. As autoridades japonesas emitiram um alerta de tsunami ao longo de 500 quilômetros da costa nordeste do país, que registrou ondas de cerca de 1 metro em alguns pontos. Duas horas depois do tremor, o alerta foi cancelado.