Terremoto de 7,6 graus sacode o México

A magnitude inicial foi medida em 7,9, mas minutos depois foi revisada para 7,6. Apesar da força do abalo sísmico, não há informações iniciais sobre vítimas ou danos. O epicentro do tremor de terra foi detectado pelos sismógrafos às 15h02 (hora de Brasília) em uma área situada a 25 quilômetros da cidade de Ometepec, no Estado mexicano de Guerrero, a 162 quilômetros de Oaxaca e a 186 quilômetros do balneário de Acapulco. O tremor de terra ocorreu a apenas 17,5 quilômetros de profundidade.