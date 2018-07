Terremoto de 7 graus atinge ilha japonesa de Torishima Tóquio, 1 - Um terremoto com magnitude de 7 graus na escala Richter atingiu a ilha japonesa de Torishima, no noroeste do Pacífico, a 560 km de Tóquio, às 14h28 horário local (3h28 em Brasília) deste domingo. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor ocorreu a 370 quilômetros de profundidade. Já a Agência Geológica dos EUA estimou a profundidade em 348 km. Até o momento não há informações sobre feridos ou danos estruturais. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.