Terremoto de 7 graus atinge o México

O serviço meteorológico dos EUA divulgou nota para informar que os dados disponíveis não sugerem a possibilidade de o terremoto provocar a formação de um tsunami na costa oeste norte-americana.

O epicentro do terremoto foi situado em uma área 51 quilômetros a sudoeste de La Mira, no Estado mexicano de Michoacán, e 384 quilômetros a oés-sudoeste da Cidade do México, a uma profundidade de 65,6 quilômetros. O tremor de terra ocorreu às 17h55 locais (19h55 em Brasília), segundo o USGS.