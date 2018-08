Terremoto de 8,2 graus sacode o Pacífico perto de Fiji

BANGCOC - Um terremoto de magnitude 8,2 graus na escala Richter sacudiu neste domingo, 19, as águas do Pacífico entre os estados insulares de Fiji e Tonga, sem que as autoridades informassem inicialmente de vítimas ou danos, nem se emitisse um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica no mundo todo, situou o hipocentro a 559 quilômetros de profundidade sob o leito do mar.

O mesmo serviço situou o tremor a 361 quilômetros a leste de Suva, capital de Fiji, e a 451 a noroeste de Nuku'alofa, a de Tonga.

O Serviço de Alertas por Tsunami do Pacífico indicou que não esperava que o terremoto provocasse uma onda destrutiva e não emitiu nenhum alerta.

Um porta-voz do serviço geológico GNS da Nova Zelândia disse a "Radio New Zealand" que a profundidade do terremoto diminuiu o impacto na superfície e o risco de tsunami. /EFE