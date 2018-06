Terremoto de escala 6,8 no Pacífico atinge a costa de Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 6,8 ocorreu, neste sábado, 24, no Oceano Pacífico, com epicentro cerca de 180 quilômetros a sudoeste de Rabaul, em Papua Nova Guiné, segundo informado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não há relatos imediatos de danos estruturais ou vítimas, já que ele foi centrado em uma região remota da ilha.

Rabaul fica na ilha de Nova Bretanha, e é localizada nas encostas de um vulcão ativo, o Monte Tavurvur, que, em uma erupção grave em 1994, destruiu a cidade. O local fica a cerca de 900 km a nordeste da capital, Port Moresby e está situado no "Anel de Fogo" do Pacífico, um ponto de grandes atividades sísmicas.

+ Japão contrata mulheres para trabalhar na construção civil

O terremoto acontece quando a Papua Nova Guiné ainda luta para obter ajuda a sobreviventes do terremoto de 26 de fevereiro, que devastou aldeias inteiras e estragou fontes de água na principal ilha do país. Um mês depois, as autoridades de desastre e assistência dizem que a escala da emergência está testando as finanças e capacidade de um dos os países mais pobres do mundo.

+ Explosão de carro-bomba deixa dois mortos em Alexandria a dois dias da eleição no Egito

De acordo com o comunicado da USGS, o terremoto foi medido a uma profundidade de 60 km. Em uma breve declaração, o Centro de Avisos de Tsunamis no Pacífico (PTWC) disse: "Com base em todos os dados disponíveis, um destrutivo do Pacífico tsunami não é esperado"./Reuters