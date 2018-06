Terremoto de magnitide 6,8 assusta norte do Japão

Texto atualizado às 9h09.

TÓQUIO - Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter com epicentro no Oceano Pacífico sacudiu nesta quarta-feira, 14, o norte do Japão e levou à emissão de um alerta de tsunami, informou a Agência Meteorológica japonesa.

Diversas cidades próximas à costa foram evacuadas. Porém, até o momento, não foram reportados danos significativos ou vítimas. Uma pequena onda foi observada na cidade de Erimo, na ilha de Hokkaido, mas nenhum outro incidente mais grave foi registrado em outras localidades.

O tremor ocorreu às 18h09 locais (6h09 de Brasília) e seu epicentro foi localizado a cerca de 210 quilômetros do litoral da ilha de Hokkaido e a 10 quilômetros de profundidade, segundo o organismo.

O terremoto fez com que as autoridades emitissem três minutos depois um alerta de tsunami no litoral das províncias setentrionais de Aomori e Iwate por ondas de até meio metro.

Segundo a televisão pública "NHK", espera-se que a alta das águas se produza no litoral oriental de ambas as províncias por volta das 18h40 (6h40 de Brasília).

O tremor chegou a ser sentido em algumas zonas com 4 graus na escala japonesa fechada de até 7, que se centra mais nas zonas afetadas que na intensidade do sismo.