Terremoto de magnitude 4,8 atinge a Itália

O Instituto Nacional de Geologia da Itália afirmou que o tremor teve magnitude de 4,8 e ocorreu um pouco antes das 16h (horário local) nesta sexta-feira. O funcionário do instituto Alberto Michelini disse à Sky TG24 TV que o epicentro foi sentido 30 quilômetros ao norte de Viareggio, resort marítimo na Toscana, e que o tremor foi sentido principalmente nas regiões da Toscana e Emiilia Romagna.

As pessoas que estavam nos arranha-céus de Milão e outras, em Florença, capital da Toscana, e na Bolonha, disseram que sentiram o terremoto.

A Itália é muito propensa a terremotos. Mais de 300 pessoas morreram no terremoto em Áquila, na Itália central, em 2009. As informações são da Associated Press.