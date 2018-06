Terremoto de magnitude 5,1 atinge águas na costa da Califórnia

Um representando da polícia de Ferndale disse que não houve relatos de feridos ou danos do terremoto, que de acordo com o site do servi'vo geológico ocorreu às 4h16, horário do Pacífico.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido para a área após o terremoto de magnitude 5,1, de acordo com o Serviço Geológico a o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico.

Ferndale fica a cerca de 190 milhas (306 km) a noroeste de Napa, Califórnia, onde um terremoto de magnitude 6,0 em agosto de 2014 feriu mais de 200 pessoas e causou milhões de dólares em danos a edifícios e à indústria do vinho. Em setembro, uma mulher morreu de ferimentos relacionados ao terremoto.