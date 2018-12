Terremoto de magnitude 5,5 é registrado no Chile

SANTIAGO DO CHILE - Um terremoto de magnitude 5,5 foi registrado nesta quarta-feira, 5, no Chile, balançando os edifícios da capital chilena, Santiago. Não há vítimas até o momento.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor teve o epicentro perto do porto de San Antonio, a 120 quilômetros ao noroeste de Santiago. O abalo foi registrado às 14h12 do horário local (às 15h12 do horário de Brasília) e teve uma profundidade de 36,4 quilômetros.

A magnitude preliminar informada pelo serviço geológico foi de 5,2 e profundidade de 39,1 quilômetros.

A sacudida foi forte em edifícios altos de Santiago e entre as cidades de Salamanca e Talca, em um pedaço de 570 quilômetros dos mais de 4.000 que tem o país.

O Chile está no círculo de fogo do Pacífico, onde os terremotos ocorrem com frequência, com tsunamis perto das zonas costeiras. O último abalo sísmico forte no país foi em 2010, quando o tremor de magnitude 8,8 foi seguido de um poderoso tsunami que matou 525 pessoas e deixou outras 26 desaparecidas. / AP