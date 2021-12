Terremoto de magnitude 5,7 atinge a Grécia

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a ilha de Creta, na Grécia, nesta quarta-feira, 29, informou o Instituto Geodinâmico do País. Ainda não há notícias de pessoas feridas ou de danos causados pelo tremor. As autoridades egípcias relataram que o terremoto foi sentido em algumas cidades de Creta, em parte da península do Peloponeso e no arquipélago do Dodecaneso.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) registrou anteriormente o tremor em 6,1. O abalo foi sentido às 07h08 no horário local.

Akis Tselentis, diretor do Instituto Geodinâmico, que foi à Creta, afirmou que as referidas autoridades deram uma leitura revisada da magnitude do terremoto, que passou a ser de 5,7, antes informado como 5,6. "Eu senti isso", disse ele à Skai TV da Grécia.

“Ainda bem que estava no mar. A área já está sobrecarregada (com tremores anteriores) e se fosse no interior, poderiam ter tido estragos", disse o diretor.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 80 km, afirmou o EMSC. O Instituto Geodinâmico da Grécia informou que a profundidade foi de 42,7 km. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS E EFE