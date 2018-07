Terremoto de magnitude 5,8 atinge Nova Zelândia Um terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter sacudiu a capital da Nova Zelândia, mas inicialmente não existem relatos de feridos ou prejuízos graves, segundo as autoridades. O tremor ocorreu por volta das 7h15 de domingo (no horário local, 16h15 de sábado em Brasília), com epicentro a 50 quilômetros a sudoeste de Wellington e profundidade de 12 quilômetros.