Terremoto de magnitude 5,8 é registrado no Japão Um terremoto de magnitude preliminar 5,8 foi registrado em partes da ilha japonesa de Hokkaido, norte do país, na noite desta terça-feira (horário local), mas não foi emitido alerta para tsunami, informou a emissora de televisão Kyodo News, com base em dados da Agência Meteorológica do Japão.