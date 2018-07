A Indonésia está localizada no chamado "Anel de Fogo" do Oceano Pacífico, uma região de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por cerca de 7 mil tremores a cada ano, a maioria de baixa intensidade. Um forte terremoto atingiu a ilha de Bali no último dia 13, ferindo dezenas de pessoas e causando pânico nos turistas. As informações são da Dow Jones.